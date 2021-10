Ley de etiquetado: "Es por la salud"

El diputado nacional por Río Negro, Luis Di Giácomo, se refirió a la imposibilidad del tratamiento del proyecto en la jornada de ayer, debido a que no se pudo conformar el quorum necesario para la apertura de la Sesión. "Si bien toda la industria alimenticia debe cambiar sus condiciones, pese a que no haya impedimentos técnicos, los grandes opositores a la medida son los productores de las bebidas gaseosas que presionan a las provincias productoras de azúcar". dijo el parlamentario. Sin embargo, agregó que "el proyecto no prohíbe, sino que obliga a que se advierta en las etiquetas el exceso de azúcares, grasas o sodio".

