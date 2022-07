Ley de alquileres: “es fundamental que el Estado regule”

Roberto Díaz, integrante de la Unión de Inquilinos de Río Negro, habló en Radio Nacional Bariloche acerca de la oferta y demanda de alquileres en la ciudad.

“El mercado no quiso en su momento regular el valor del alquiler entre contrato y contrato y la Ley quedó a mitad de camino”, explicó Díaz.

Y puntualizó que “el problema es el mercado especulativo. No hay oferta de viviendas y lo que existe es con precios muy altos o que no exista siquiera oferta para aquellas personas que tienen el dinero en la mano y no tienen qué alquilar.