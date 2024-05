Ley Bases: "Planteamos el rechazo y tendremos más acompañamiento"

El senador de Unión por la Patria, Carlos Linares se refirió al tratamiento de la Ley Bases en la cámara alta. "El proyecto tuvo su media sanción en Diputados, todavía no ingresa al Senado, ahi empezaremos a debatir punto por punto, tratamos de hablar con senadores de otras provincias para el acompañamiento. Nosotros tenemos esta postura, lo dijimos antes y ahora, estamos en contra del achicamiento del estado brutal, del desfinanciamiento de las Universidades, de la entrega de tierras, en toda la ley no hay un solo beneficio para la clase trabajadora y la gente".

Desde el bloque advirtió: "nosotros no vamos a acompañar privatizaciones, el achicamiento del estado, no vamos a acompañar el modelo jubilatorio que quieren imponer, no vamos a acompañar el impuesto a las ganancias, si hay algo positivo para el pais lo acompañariamos, pero como lo quieren hacer de este modo, tendrán nuestro rechazo y tengo la convicción que podemos tener más votos de acompañamiento al rechazo".

Programa: Conexión Nacional // Conducen. Daniel Juárez y Natalia Castro // Operación técnica: Osvaldo Tapia