Ley Bases: El oficialismo apuntó a la oposición por el revés en Diputados

Luego de que se levantara la sesión en Diputados y la Ley de Bases volviera a comisión, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, apuntó a la oposición por no cumplir lo acordado.

"No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan", aseguró el legislador. "Si hay acuerdo y hace tres horas te comprometiste a que ibas a acompañar y ahora no acompañas, el problema es tuyo", siguió en la misma línea.

Consultado por el estado del proyecto después de que el oficialismo pidió devolverlo a comisión, Zago sostuvo que "no está trabado". "Hemos tenido una buena votación la semana pasada con el tema en lo general. Así que trabado no lo veo. Se trabaron algunos artículos, vamos a trabajar para destrabar los que vienen", indicó. Y de cara a las próximas semanas, advirtió: "No vamos a ser flexibles, vamos a continuar con el programa que teníamos".

La sesión en Diputados se levantó después de cinco horas de debate en la que el oficialismo logró la aprobación de algunos artículos, pero el rechazo de varios incisos clave. La sesión pasó a un cuarto intermedio por pedido de La Libertad Avanza cuando se debía tratar el artículo de privatizaciones. "Cuarto intermedio de 15 minutos y reunión con usted y los presidente de bloque", propuso el diputado de Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto.

El receso se extendió por varios minutos más y al regreso de los legisladores a sus bancas, Zago solicitó que el proyecto vuelva a comisión.

Según el artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, "un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna".

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión. #LaCastaContraElPueblo", fue el mensaje que publicó LLA tras el revés en el Congreso.