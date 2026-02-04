Letra y música para homenajear a Jorge Luis Borges

Desde el 14 de febrero, la actriz junto al músico protagonizarán en los Museos Nacionales un homenaje al escritor Jorge Luis Borges por el 40° aniversario de su muerte, ocurrida el 24 de agosto de 1899. Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con los artistas sobre esta convocatoria.

Leonor Benedetto expresó que está “contenta y disfrutando cada ensayo” donde su rol es el de recitar a Borges.

“Creo que el resultado es algo con un porcentaje emocional muy alto y también la profundidad de los textos es algo inabarcable”. “Pretender abarcar a Borges es una tarea imposible, lo que pretendemos es ser una especie de anzuelo, para los que lo conocen y los que no lo conocen”.

Por su parte, Alberto Favero consideró “muy inspirador” al escritor que calificó como “muy especial y argentino”.