Bajo la dirección de Christophe Rousset, Les Talens Lyriques son un ensamble que no solo restaura el pasado, sino que lo hace arder con la teatralidad, la precisión retórica y la vibrante urgencia del presente. Lirismo, sensualidad y rigor histórico para desenterrar el pasado y recordarnos que la gran música nunca deja de ser contemporánea. Los invitamos a escuchar este programa dedicado a Les Talens Lyriques, con obras de Mozart, Rossini, Rameau y Handel.

Una Hora, un Artista. Todos los sábados a las 13.

Textos y selección musical: Santiago Giordano.

Locución: Numa Viard.