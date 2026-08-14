UNA HORA, UN ARTISTA

14/08/2026

Les Talens Lyriques

Bajo la dirección de Christophe Rousset, Les Talens Lyriques son un ensamble que no solo restaura el pasado, sino que lo hace arder con la teatralidad, la precisión retórica y la vibrante urgencia del presente. Lirismo, sensualidad y rigor histórico para desenterrar el pasado y recordarnos que la gran música nunca deja de ser contemporánea. Los invitamos a escuchar este programa dedicado a Les Talens Lyriques, con obras de Mozart, Rossini, Rameau y Handel.

 

  • Una Hora, un Artista. Todos los sábados a las 13.
  • Textos y selección musical: Santiago Giordano.
  • Locución: Numa Viard.