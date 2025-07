Les otages français inculpés d’espionnage pour le compte d’Israël

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, sont inculpés d’ "espionnage pour le Mossad", le service de renseignement extérieur israélien, de "complot pour renverser le régime" et "corruption sur terre", ont déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) une source diplomatique occidentale et l’entourage des détenus.

"Nous avons été informés de ces accusations", a affirmé la source diplomatique occidentale, ajoutant que ces accusations étaient "infondées".

"Tout ce qu’on sait, c’est qu’ils ont vu un juge qui a confirmé ces trois chefs d’inculpation", a déclaré la sœur de Cécile Kohler.

"On ignore quand [ils se sont vus notifier ces chefs d’inculpation]. Mais ils n’ont toujours pas accès à des avocats indépendants", a-t-elle ajouté lors d’un entretien avec l’AFP au lendemain d’une visite consulaire du chargé d’affaires de l’ambassade de France à Téhéran.