Les Luthiers, los maestros del humor

En esta edición RAE en español conducida por Juan Sixto, dedicamos el programa a Les Luthiers, el emblemático grupo argentino que transformó el humor y la música en un arte único.

Desde su creación en los años sesenta, Les Luthiers combinó ingenio, ironía y talento en espectáculos que marcaron a generaciones en toda Iberoamérica.

Con su estilo inconfundible, convirtieron cada presentación en una celebración de la palabra, la creatividad y la inteligencia.

Hoy repasamos su historia, sus momentos más recordados y su legado artístico.