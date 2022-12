Les baleines, clé du changement climatique

Des scientifiques argentins ont souligné la contribution des cétacés à la fertilisation des océans et à la capture du carbone, l'un des gaz responsables de l'effet de serre.

Roxana Schteinbarg, cofondatrice et coordinatrice des programmes de communication du l’Institut de conservation de baleines (ICB) a souligné que celles-ci « avec leur corps énorme, ont la capacité de capter le CO2 d'origine anthropique, beaucoup plus qu'un arbre : 33 tonnes au cours de leur vie, qui peut dépasser 100 ans ». Elle a ajouté que lorsqu'elles meurent et que leurs corps atteignent le fond de la mer, « ce gaz est retenu au fond de l'océan, ce qui réduit le stock de CO2 dans l'atmosphère et contribue, comme s'il s'agissait de forêts, à l'atténuation du changement climatique ».

Mais ce n'est pas leur seule fonction dans l'écosystème. Les baleines sont également de grands fertilisants des océans : en se nourrissant de krill et en déféquant, elles reconstituent des nutriments qui permettent la croissance d'algues et d'autres micro-organismes qui sont à leur tour de la nourriture pour le krill, dans un cycle parfait d'économie circulaire.

Paradoxalement, et malgré leur énorme contribution à l'écosystème, les baleines sont l'une des espèces les plus menacées par les déséquilibres environnementaux générés ou aggravés par l'activité humaine : changement climatique, déchets plastiques et pollution des océans et des mers.

Une étude menée par des chercheurs de l'ICB et d'Ocean Alliance a montré les effets du changement climatique sur la survie des baleines franches australes femelles, estimant que la mortalité des femelles augmente après les événements El Niño, un phénomène caractérisé par une fluctuation de la température des océans, qui provoque un réchauffement de la surface de la mer, ce qui réduit l'abondance du krill.

Cela diminue les possibilités d'alimentation et affecte particulièrement les femelles reproductrices. Les baleines ont une année de gestation suivie d'une année d'allaitement, ce qui exerce une pression sur leur corps et leur fait perdre de la masse corporelle, a montré l'étude, basée sur la photo-identification et la comparaison d'images des baleines au fil des ans.

« Il existe des preuves montrant que les changements dans les courants océaniques et l'intensité des vents, l'augmentation de la température de la mer et la quantité de matières organiques dans l'eau favorisent la prolifération des algues qui provoquent la marée rouge (et la mort des baleines) », explique le biologiste Mariano Sironi, cofondateur et directeur de recherche de l'ICB.

Bien que la chasse commerciale à la baleine ne représente plus un danger en raison de la réglementation stricte de cette activité, « aujourd'hui, elles sont toujours menacées par d'autres facteurs : le changement climatique, les déchets plastiques, les collisions avec les navires, l'exploration sismique en mer et l'enchevêtrement lorsqu'elles se prennent dans les filets de pêche », a déclaré Schteinbarg.

DESCARGAR