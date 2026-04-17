"Leopoldo Luque intentó minimizar su responsabilidad" en la muerte de Diego

Así lo indicó el abogado que pertenece al estudio Burlando, que representa a Dalma y Gianina Maradona en el juicio por la muerte de Diego, en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

El Dr. Fabián Améndola se refirió a la segunda jornada del proceso judicial y explicó que se postergaron las declaraciones de Gianina y de las dos primeras personas que vieron a Diego muerto, para escuchar al imputado, el neurocirujano Leopoldo Luque, quien se declaró inocente.

“Intentó justificar los errores, a su criterio, de la junta médica en establecer las causales de la muerte”.

“Nos parece que su intento va a quedar descartado cuando vengan a declarar los médicos” que hicieron un informe “categórico”.

“Él con unos papers quiere venir a desmentir lo que todo una Junta Médica resolvió. Es insólito, es muy poco científico lo que hizo teniendo en cuenta que es médico. Intentó minimizar su responsabilidad”, dijo contundente.