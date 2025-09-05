Leonardo Cifelli destacó el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional busca difundir todas las actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En su primera emisión, Cultura Nacional recibió la visita del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien repasó su amplia trayectoria profesional y su participación en los grandes éxitos del teatro musical argentino.

El funcionario recordó sus trabajos con Ángel Mahler y Antonio Gasalla, dos grandes referentes artísticos a los que acompañó en su rol de productor.

Por otro lado, Cifelli se refirió a su llegada a la Secretaría de Cultura de la Nación “que fue una sorpresa” y su relación con la política y la gestión pública.

“Me gusta ser funcionario, me interesa” admitió, “estamos trabajando un montón con el equipo” entre quienes citó a directores de importantes espacios como Alberto Negrín, del Centro Cultural Borges; Valeria Ambrosio, del Palacio Libertad y Gonzalo Demaría, del Teatro Nacional Cervantes.

Cultura Nacional dialogó también con el cantante y actor Raúl Lavié, quien anticipó cómo será el espectáculo que encabezará el sábado 6 de septiembre a las 20 horas, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad.

“Yo trabajo intensamente cuando me ocurren estas cosas que me dan orgullo y satisfacción, soy muy exigente conmigo mismo”, reconoció.

A propósito de conmemorarse el próximo 11 de septiembre el Día del Maestro, Cultura Nacional conversó con Lucía María Elena González, directora del Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, en la provincia de San Juan.

En la charla, adelantó las actividades previstas en este “mes emblemático” en el marco del 137º aniversario de la muerte del padre de la educación argentina.