Cifelli adelantó que la Secretaría de Cultura tendrá su programa de radio en Nacional AM 870

El secretario de Cultura de la Nación y productor teatral Leonardo Cifelli, visitó AM 870, donde adelantó que comenzará un programa una vez por semana en Radio Nacional para contar todo lo que ocurre en Palacio Libertad y el resto de las propuestas culturales a los largo del país.

El funcionario contó que este año se abrió por tres semanas Tecnópolis durante las vacaciones de invierno y por allí pasaron "20 mil personas por día". "También hicimos un convenio público-privado, lo alquilamos para eventos: estuvo el Quilmes Rock; estuvo Cris Morena con Margarita", mencionó.

"Vamos a hacer un programa semanal de radio de dos horas en Radio Nacional con toda la programación del Palacio Libertad y con todo lo que estamos haciendo en Cultura"

Entre otra de las producciones que Cifelli gestionó, habló de La Revista del Cervantes, que agotó las entradas durante todo agosto. "Surgió al llegar la gestión, cuando encontramos unos primeros bocetos de la Revista que se hizo en 1920. Gonzalo De María, es un gran creativo, un gran autor, llamó a autores y a músicos y se hizo algo nuevo. Y hoy está batiendo récords. Y lo más importante, es que se recuperó la plata de la inversión en dos meses y medio", celebró.

Cifelli además destacó además que "en el Palacio Libertad tuvimos 510 actividades gratuitas".