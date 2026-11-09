León XIV rezó y bendijo a feligreses en la Catedral metropolitana, tras un llamado al diálogo social y un encuentro interreligioso

Tras la multitudinaria misa en Palermo, el Sumo Pontífice dialogó con sectores sociales en Puerto Madero, mantuvo un encuentro con líderes religiosos en la Cancillería y recorrió la Catedral Metropolitana.

En la Plaza de Mayo, cientos de fieles lo esperaban desde las primeras horas de la tarde para ser bendecidos o para estrecharle la mano, en largas colas que llegaron hasta la explanada principal.

En el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa abogó por un rol del Estado que "no haga todo" sino "ayude a los cuerpos intermedios".

León XIV volvió a citar a su antecesor Francisco al pedir por los excluidos del sistema formal e hizo un llamado al sindicalismo como "institución indispensable para defender a los que no tenían voz" y a los "excluidos del sistema".

El Pontífice participó del "Encuentro con el mundo del trabajo", un espacio clave de su visita donde mantuvo una reunión con referentes sindicales y representantes de diversos movimientos sociales del país.

Cumbre ecuménica en el Palacio San Martín

La actividad oficial continuó en la sede ceremonial de la Cancillería argentina. El Santo Padre compartió un encuentro interreligioso con líderes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas que conviven en el país, con el foco puesto en el mensaje de unidad y paz.

Durante su discurso, planteó que las religiones cumplen tres funciones fundamentales: son guardianas de la dignidad humana, expresiones de la libertad y espacios para cultivar la esperanza.

En ese sentido, llamó a defender la vida “desde la concepción hasta su fin natural”, cuidar el medioambiente y trabajar por la justicia y la paz.

“Las religiones recuerdan a todos que no estamos hechos solo de materia: en nuestra carne está inscrita una sobreabundancia de vida y de sentido. Ese mismo deseo, que se hace grito y súplica, atestigua por ello que no venimos de la nada y que no estamos hechos para la muerte”, remarcó.

En ese sentido, añadió: “De este modo, entonces, las religiones custodian la dignidad humana: en la oración, que expresa nuestra fe, los ideales de bien y de justicia, de salud y de paz no son palabras vacías, que hay que llenar con intereses particulares, sino testimonios de nuestra voluntad común, que tiende a la alegría.

En otro pasaje de su discurso, expresó: “Deseo reafirmar el vínculo espiritual que une a la Iglesia con el pueblo de Israel”

Tras las palabras de León XIV se encendió una vela y se realizó un minuto de silencio por la paz en el mundo.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno agradeció la presencia del Papa en el Palacio San Martín.

Durante su intervención, previa al discurso del Santo Padre, el funcionario destacó el valor de la fe, la esperanza y la caridad como principios fundamentales para fortalecer la solidaridad y el compromiso con los sectores más vulnerables.

“La fe, la esperanza y la caridad alientan el servicio a quienes más lo necesitan”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Oración vespertina en la Catedral Metropolitana

Hacia el final de la tarde, el escenario de la actividad papal se trasladó a la histórica Catedral de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo.

El Pontífice lideró la celebración de las Vísperas, un momento de oración litúrgica compartido junto al episcopado argentino y los equipos sinodales.

Allí, dedicó una oración ante la placa que recuerda al Papa Francisco, bendijo a feligreses y saludó a un grupo de niños

Cierre de la jornada con la Iglesia local

La agenda oficial de este lunes concluye con una cena privada junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Córdoba y Palermo: el itinerario para el martes 10 de noviembre

Las actividades del Sumo Pontífice continuarán este martes con un viaje relámpago a la provincia de Córdoba. La jornada comenzará temprano por la mañana con el vuelo hacia la capital cordobesa, donde se realizará una recepción oficial tras su arribo al suelo provincial.

La actividad central en el interior del país tendrá lugar a media mañana con una misa multitudinaria programada en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Posteriormente, por la tarde, el Santo Padre mantendrá un encuentro pastoral con obispos, clérigos y agentes de la Iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el cierre de la tarde. Una vez en la Capital Federal, el Papa culminará su jornada con una vigilia masiva junto a los jóvenes, que se concentrarán por la noche en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.