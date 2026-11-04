León XIV recibirá de regalo un cáliz hecho con restos de municiones de Malvinas

El papa León XIV recibirá en su visita a la Argentina un cáliz realizado con restos de municiones de la guerra de Malvinas, que fue forjado por el orfebre y platero Juan Carlos Pallarols y en el que colaboraron un millón de personas.

El obsequio se trata de un cáliz plata y bronce, con baño de oro, que combina trabajos de filigrana con superficies lisas y sectores sin pulir. Además, incorpora restos de municiones del conflicto bélico de 1982 que enfrentó a Reino Unido con Argentina.

El orfebre argentino, de 83 años, trabajó en la pieza durante 10 meses, y alrededor de un millón de personas colaboraron simbólicamente en su confección con pequeños martillazos.

En la base están representadas las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. También será parte del regalo una patena, un plato pequeño que sostiene el pan durante la misa.

El Sumo Pontífice recibirá el regalo durante su estadía en la Argentina, del 8 al 11 de noviembre. Antes viajará a Uruguay y luego irá hacia Perú, para completar su gira latinoamericana.