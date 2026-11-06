León XIV llega a Uruguay, con una agenda en el país más laico de Sudamérica

El comunicador, gestor cultural y médico uruguayo Daniel Ayala dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional dio datos sobre la visita del Santo Padre al país vecino. Montevideo, Florida y Paysandú son los lugares donde estará.

"Uruguay es un estado laico. El 33 % se define como católico y el 54 % no profesa ninguna religión o manifiesta ser ateos o agnósticos. Es un gran simbolismo visitar un país para fortalecer la fe. Es un viaje que es muy importante para la Iglesia Católica uruguaya", mencionó.

Ayala habló también de la cercanía de León XIV respecto a los más necesitados: "Su visita al barrio Borro, uno de lo más vulnerables en Montevideo , también es un punto alto de su venida.