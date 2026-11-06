León XIV inicia su primera gira latinoamericana: Uruguay lo recibe antes de su llegada a Argentina

Desde Uruguay, Pablo Alfano, periodista del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre), dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó la expectativa e implicancias sociales y logísticas ante la llegada del papa León XIV a Montevideo prevista para este viernes a las 16:30. Respecto a la magnitud de la custodia del Sumo Pontífice, el cronista calificó el despliegue de las fuerzas de seguridad como un hecho inédito para el país.

"Se van a desplegar más de 5.000 efectivos policiales más casi 2.000 efectivos militares, en un operativo mucho más fuerte e impactante que la visita más reciente que se recuerda en Uruguay", precisó Alfano sobre los controles y las zonas de exclusión.

En tanto, señaló que en Uruguay "hay una mezcla un poco extraña, porque hay mucho fervor por la llegada del Papa, pero no deja de ser un país laico donde la separación de la Iglesia y el Estado está desde principios del siglo pasado".

En relación con la dimensión social de la gira, remarcó que el Papa recorrerá los barrios Borro y Casavalle, "que son los más humildes de Montevideo donde además de haber muchísima pobreza, hay altos índices de criminalidad".

Sobre el recibimiento protocolar, explicó que el presidente Yamandú Orsi lo aguardará a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para brindarle los honores correspondientes a su condición de jefe de Estado.

"El primer encuentro público va a ser con autoridades de la sociedad civil, del gobierno y del cuerpo diplomático en la Plaza Independencia", detalló respecto a la apertura de la agenda oficial.

Asimismo, el especialista recordó que entre el 35 y el 38 por ciento de la población uruguaya se declara católica, por lo que se espera que la misa central en el Estadio Centenario reúna a más de 70.000 fieles.

Finalmente, el cronista confirmó que la delegación papal completará un intenso itinerario por tres departamentos antes de emprender su vuelo el domingo a las 15:30 hacia Buenos Aires.