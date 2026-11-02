León XIV en la Argentina: los últimos detalles de la agenda del Papa y el cronograma completo de su visita

El Sumo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11.

Durante cuatro jornadas recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con una agenda que incluye celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad.

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina ya tiene su cronograma oficial. La Santa Sede dio a conocer el itinerario que cumplirá el Santo Padre entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su viaje por Uruguay, Argentina y Perú.

La agenda combinará celebraciones litúrgicas, reuniones con autoridades políticas y representantes religiosos, encuentros con jóvenes y trabajadores, y visitas a instituciones sociales.

El arribo está previsto para las 16.30, cuando el avión papal aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí comenzará una serie de actividades oficiales que marcarán el inicio de su estadía en el país.

La primera jornada será el domingo 8 de noviembre y estará concentrada en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras su llegada a las 16.30, el Papa será recibido oficialmente y se trasladará a la Plaza San Martín, donde visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

A las 17.20 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, el encuentro con el presidente de la Nación.

La jornada continuará a las 18.30 con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Visita a Claypole y encuentros en Buenos Aires y Córdoba

Al día siguiente, lunes 9 de noviembre comenzará a las 9.15 con una visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

A las 11.30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda continuará a las 17.30 con una reunión con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

A las 18.45 participará de la celebración de las Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. El cierre de la jornada será una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La tercera jornada, el martes 10, tendrá como protagonista a la provincia de Córdoba. León XIV partirá desde Aeroparque a las 7.30 y llegará al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde, a las 15.15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55, con llegada a Aeroparque a las 18.10. Más tarde, a las 20.15, el Papa encabezará una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Visita una cárcel, misa en Luján y despedida

El último día de su paso por la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su despedida del país.

Finalmente, a las 13.30 se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora después, a las 14, el Santo Padre partirá en avión rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje apostólico.

Qué días serán feriados por la visita del Papa

La llegada de León XIV también tendrá impacto en el calendario laboral.

A través del Decreto 1103/2026, el Gobierno nacional estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el país. La medida busca facilitar la organización de los operativos de seguridad, logística y circulación previstos durante la visita del Sumo Pontífice.

Además, se dispusieron dos feriados con alcance territorial específico: el martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a toda la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, habrá tres jornadas consecutivas con feriados, aunque su aplicación variará según la jurisdicción.