León XIV en Casavalle: "No se puede pasar de largo ante la exclusión social"

En el marco de su segundo día de visita a Uruguay y a menos de 24 horas de desembarcar en la Argentina, el Sumo Pontífice recorrió el humilde barrio de Casavalle.

Durante su discurso, llamó a articular el trabajo entre la Iglesia, el Estado y la sociedad civil para garantizar un futuro digno a la infancia y a los sectores más vulnerables.

El papa León XIV encabezó un emotivo acto en el barrio Casavalle, una de las zonas más humildes del norte de Montevideo, donde dejó un contundente mensaje contra la marginación y a favor de la construcción del bien común.

Acompañado por el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y la comitiva papal, el Santo Padre visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, recorrió las calles del barrio y conversó con los vecinos, quienes compartieron sus testimonios sobre el rol de la comunidad eclesiástica local frente a situaciones de vulnerabilidad.

Durante su alocución, el Pontífice destacó el valor de los testimonios escuchados y celebró el avance de los proyectos de urbanización en el lugar: "Me alegra haber podido contribuir a estas iniciativas. Que estas viviendas sean un verdadero hogar en donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza, sintiendo siempre la cercanía de Dios".

Retomando la parábola del buen samaritano, León XIV pronunció un categórico llamado de atención sobre las deudas sociales en la región:

"No se puede pasar de largo cuando sabemos que hay niños que no van a la escuela por miedo a no volver. Un niño no debería irse a dormir sin comer, ni renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad en las calles. No podemos callar nuestra conciencia cuando una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos, ni ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre la soledad", enfatizó.

En ese marco, el Papa instó a todos los sectores de la dirigencia y de la comunidad a asumir un compromiso colectivo de integración: "Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común".

Tras su agenda en la capital uruguaya, León XIV completará sus actividades oficiales en el vecino país antes de iniciar este domingo su histórica visita pastoral a la República Argentina.