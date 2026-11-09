León XIV en Buenos Aires: una agenda que combina diálogo social, un encuentro interreligioso y actividad pastoral

Tras la multitudinaria misa en Palermo, el Sumo Pontífice dialogó con sectores sociales en Puerto Madero.

En el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa abogó por un rol del Estado que "no haga todo" sino "ayude a los cuerpos intermedios".

León XIV volvió a citar a su antecesor Francisco al pedir por los excluidos del sistema formal e hizo un llamado al sindicalismo como "institución indispensable para defender a los que no tenían voz" y a los "excluidos del sistema".

El Pontífice participó del "Encuentro con el mundo del trabajo", un espacio clave de su visita donde mantuvo una reunión con referentes sindicales y representantes de diversos movimientos sociales del país.

Cumbre ecuménica en el Palacio San Martín

La actividad oficial continuó en la sede ceremonial de la Cancillería argentina. El Santo Padre compartirá un encuentro interreligioso con líderes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas que conviven en el país, con el foco puesto en el mensaje de unidad y paz.

Oración vespertina en la Catedral Metropolitana

Hacia el final de la tarde, el escenario de la actividad papal se trasladará a la histórica Catedral de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo. El Pontífice liderará la celebración de las Vísperas, un momento de oración litúrgica compartido junto al episcopado argentino y los equipos sinodales.

Cierre de la jornada con la Iglesia local

Para concluir la agenda oficial de este lunes, León XIV participará de una cena privada junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal. El encuentro cerrará un día histórico marcado por una enorme movilización popular.

Córdoba y Palermo: el itinerario para el martes 10 de noviembre

Las actividades del Sumo Pontífice continuarán mañana con un viaje relámpago a la provincia de Córdoba. La jornada comenzará temprano por la mañana con el vuelo hacia la capital cordobesa, donde se realizará una recepción oficial tras su arribo al suelo provincial.

La actividad central en el interior del país tendrá lugar a media mañana con una misa multitudinaria programada en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Posteriormente, ya por la tarde, el Santo Padre mantendrá un encuentro pastoral con obispos, clérigos y agentes de la Iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el cierre de la tarde. Una vez en la Capital Federal, el Papa culminará su jornada con una vigilia masiva junto a los jóvenes, que se concentrarán por la noche en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.