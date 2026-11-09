León XIV en Argentina: "Su venida trae alegría y paz al corazón”

El martes 10 de noviembre está prevista una vigilia en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Habrá actividades desde el mediodía, previo a la presencia del Sumo Pontífice que será por la noche cuando se concrete el encuentro con los jóvenes. Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con la cantante folclórica que será una de las protagonistas del festival organizado en el lugar con música en vivo y animación desde las 16 horas.

“Estoy muy ilusionada por mañana; cómo la gente renueva su fe y la alegría de recibirlo. Poder ser parte, compartir mi voz y cantar con tantos jóvenes es una alegría inmensa”.

“Lo más lindo de esta venida es que genera estos encuentros en los que se renueva la fe y la esperanza”, remarcó.

“Su venida trae alegría y paz al corazón”.

Maggie Cullen relató cómo surgió la convocatoria para que forme parte de esta celebración junto a los jóvenes y frente al papa León XIV.

También, compartió sus sensaciones a propósito de haber participado hoy de la misa central oficiada por el papa.

“Me emociona mucho lo que está ocurriendo” y destacó las palabras “sobre la importancia de la familia”.

Respecto al repertorio que prepara para este festival y vigilia previo al encuentro con los jovenes.

“Elegí canciones con ritmos folclóricos y alegres, que hablan de la familia y del encuentro”, anticipó.

Además de Cullen, otros de los artistas que participarán son Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, entre otros, mientras que la conducción del evento recaerá en los periodistas Nacho Girón y Sofi Martínez.

La vigilia está dirigida especialmente a jóvenes de 15 a 35 años, que debieron inscribirse previamente para formar parte de las instancias de diálogo con el Papa.