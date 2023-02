León Ferrari e Sarah Grilo em Nova York

"Abstração Caligráfica" é a exposição que inaugura na próxima sexta-feira no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, a qual explora as possibilidades expressivas da caligrafia na arte abstrata dos anos 1950 e 1960, por meio de obras de inúmeros artistas, entre eles os argentinos León Ferrari e Sara Grilo.

A cada mês, o MoMA anunciará uma nova lista de exposições que convidam o público a continuar explorando a coleção dinâmica do Museu e se conectar com arte e ideias de mais geografias e perspectivas do que nunca. Em fevereiro será a vez, entre outros, da “Abstração Caligráfica”, na sala 404 do quarto andar, conforme informa a instituição em comunicado.

Duas peças caligráficas de León Ferrari, de 1962 e 1964, juntam-se na sala com a outra argentina, Sarah Grilo (1917-2007), figura chave da arte abstrata ibero-americana da pós-guerra, apresentando "Add" (1965), um óleo sobre tela de grande formato.