En el programa número 465, ya transitando el undécimo año al aire en Radio Nacional, la cantante y conductora recibió a quien definió como “un gran cantor, compositor, gran músico del rock nacional”.
“Es un groso enorme que tiene muchas historias para contarnos y que recientemente cantó con Sol Mihanovich”, indicó Sandra.
Leo García celebra los 25 años de Mar, trabajo editado el 24 de julio de 2001 y producido por Gustavo Cerati.
Con diversas presentaciones en vivo, festeja el álbum que consolidó su carrera solista y ocupa un lugar singular en el pop argentino de comienzos de siglo.
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"Estoy celebrando los 25 años de mi disco bisagra. Hice muchos discos pero ese disco salió bien. Cerati, como productor artístico, fue excelentísimo".
Tags: Gustavo Cerati, Leo García, Mar, Sandra Mihanovich