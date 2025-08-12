Leila Gianni: "Espinoza es el patrón del mal"

La abogada y candidata a concejal en el municipio de la Matanza, Leila Gianni, sostuvo que al intendente, Fernando Espinoza, sólo le interesa reacudar: "Tanto él como Magario se han loteado el municipio; lo han convertido en un bien familiar".

En diálogo con Viva la Pepa!, Gianni destacó que "el presidente Javier Milei haya decidido arrancar la campaña en la Matanza, marcando, claramente, que este municipio es la madre de todas las batallas".

Gianni, además, aseguró que "en la Matanza tenés un intendente ausente, que no hace nada. Todo preparado para que se monte los negocios en negro y de ese modo apretar a los comerciantes y vecinos. Espinoza es el patrón del mal".