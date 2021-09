Leila Chaher valoró la inversión del estado nacional

Leila Chaher , diputada provincial y candidata de diputada nacional del Frente de Todos, estuvo conversando con la Radio Pública acerca de varios temas. Para comenzar analizó la situación de las mujeres en la política jujeña: "tanto la conquista de derechos como la gran participación de mujeres en la política tiene que ver con los años que lleva el movimiento de avance y protagonismo del colectivo de mujeres. Es reivindicativo siempre el rol protagónico de nosotras en cualquier espacio político. También tiene que ver con que en los espacios no nos van a regalar nada, siempre hay que disputarlos. Para nosotras y a mí en lo particular siempre se me exige el doble, como candidata, de qué hablo de lo que digo y cómo lo digo. Algo que a los candidatos varones no les pasa. Y no me pasa solo a mí, a cualquier mujer que esté en situación de toma de decisiones le pasa lo mismo, siempre hay una mayor exigencia para nosotras"

También dio cuenta de la inauguración de una cancha en Purmamarca "lo que pasó estos días fue hermoso, la inauguración de la primera cancha de césped sintético es maravilloso que los chicos que tengan esa cancha de calidad y con los cerros al rededor es hermoso.

Además, estuvimos dos días recorriendo la provincia con el Subsecretario de Deportes de la Nación que es Sergio Palma y el coordinador nacional del programa ‘Clubes en Obra’, Emiliano Gordin. Hubo varios clubes que fueron beneficiarios del subsidio y han podido terminar con las obras gracias a esto y hay que contarlo y ponerlo en valor porque es la inversión del estado nacional en nuestra provincia invirtiendo en 2020, 500 mil pesos y en 2021, 600 mil pesos por club para remodelar y mantener los espacios. Esto es inédito, no existía antes y acá en Jujuy hubo 30 clubes que fueron beneficiarios".

Sobre este tema Leila agregó que aun están a tiempo los clubes de poner sus papeles al día para acceder a este programa del Estado Nacional ya que en breve se abrirán nuevamente las convocatorias federales”.