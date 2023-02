“Leandro Zdero y Carim Peche son personeros del pesimismo”

La diputada provincial del PJ se refirió a las permanentes críticas de la oposición y específicamente la de los legisladores de la UCR, Leandro Zdero y Carim Peche: “la oposición pone palos en la rueda para que este gobierno no pueda avanzar. Hay que tener ciertos límites en el momento de debatir ideas pero eso no pasa con estos diputados que afirman falacias como lo dicho por el diputado Leandro Zdero en contra de la actuación de nuestro gobernador y su gestión, sabemos que hay aspectos para mejorar pero se hace todo lo necesario para brindar el mejor servicio a la

población, como se vio en el tratamiento de la pandemia en la que se comprobó que la salud pública es prioridad como efectivamente sucedió. Son personeros de las malas noticias y del pesimismo. Llega un momento en que la crítica permanente no sirve, es inútil, recordemos que Zdero fue funcionario de Macri cuando se recortaron beneficios a muchísimas personas. Yo, como persona pública puedo da cuenta de todas mis gestiones como intendenta, como ministra, pero no es el caso de este diputado que no puede mostrar logros pues en los gobiernos que estuvo hubo hechos de corrupción evidentes, esto que dice hoy es una falta de respeto hacia una gestión que está al servicio de toda la sociedad sin ningún tipo de discriminación. Respecto al diputado Carim Peche hace referencia permanente a la empresa Secheep, la critica y dice que es la peor empresa del Chaco, y todo eso no es cierto, sólo hay que revisar lo gestionado hasta hoy en toda la provincia como la electrificación rural por ejemplo con inversiones multimillonarias. La oposición no tiene ideas ni proyectos para solucionar los problemas de la gente, ni le interesa mejorar su calidad de vida”, afirmó la diputada provincial.

