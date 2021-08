Leandro Zdero, precandidato por la Lista 503 A, Yo cambio

El precandidato a diputado provincial por Yo Cambio Lista 503 A, Leandro Zdero, habló con Silvia Villavicenciode Radio Nacional Resistencia sobre las propuestas que lleva a la población: “queremos un equilibrio parlamentario, pensamos que la Salud no funciona y pasa por un momento difícil, queremos planificarla a través de inversiones, insumos y un abordaje sistémico del tema. También planteamos la degradación del sistema educativo, no hay inversiones y los recursos no llegan a los docentes que muchas veces ponen dinero de su bolsillo. Además, por no tener mayoría parlamentaria, hay proyectos que no son tratados y lo mismo pasa en la generación de trabajo y empleo. Creemos que los recursos que ingresan a la provincia no están bien distribuidos”, señaló.

Zdero agregó: “lo que creo que lo que no se pudo cambiar es por la composición de la Cámara. Hay proyectos nuestros que no son discutidos porque no hay voluntad parlamentaria para hacerlo. Cuando planteamos temas en Educación o Salud, nos dicen que todo está bien que esos temas no se discuten. Tenemos otra agenda y es por eso que planteamos que la Legislatura aborde la agenda de la gente. No soy de atacar ni agredir pero tengo la convicción que tenemos que presentar alternativas y el equilibrio parlamentario es fundamental, y no se tratan los temas que proponemos, y hago especial énfasis en la Educación y Salud. El pueblo del Chaco le dio al oficialismo la cantidad de diputados suficiente para tener quorum propio, pero lo que pasa es que hay algunos de ellos que no tienen la voluntad de sentarse porque saben que lo que se les propone aprobar no es lo correcto. Respecto al Norte Grande coincido en la necesidad de encontrar denominadores comunes como por ejemplo las tarifas diferenciales para la región, es importante porque permitirá la inserción en el Presupuesto nacional de obras importantes”.