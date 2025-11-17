Preparación, primeros auxilios y vida cotidiana

17/11/2025

Leandro Azzolin en Amnesia: “Prepararse no es paranoia, es prevenir para salvar vidas”

En Amnesia, con Pablo Valente, conversamos con Leandro Azzolin, fundador de Preppers Argentina, el primer grupo de preparacionismo de América Latina en Facebook, instructor internacional de primeros auxilios y referente de Stop The Bleed (control de sangrado). Desde hace más de una década promueve prácticas de supervivencia y protocolos que, lejos de la ficción apocalíptica, apuntan a algo mucho más simple: estar preparados para ayudar en emergencias reales y cotidianas.

Azzolin explicó que los preparacionistas —o preppers— se enfocan en adquirir habilidades y armar kits adaptados a cada persona y presupuesto:

“No hace falta comprar un bolso carísimo. Se puede armar con lo que tenés en casa e ir mejorándolo.”

Describió los 5 elementos esenciales de cualquier kit:
🔥 algo para hacer fuego
💧 agua potable o forma de potabilizar
🍲 olla o sartén para cocinar
🥫 comida para 3 a 5 días
⛺ refugio básico

Además, remarcó la importancia de un botiquín de primeros auxilios y capacitación formal:

“No es solo para un desastre natural. Podés salvar a alguien en tu casa, en la ruta o en plena 9 de Julio.”

La charla derivó en la necesidad de incorporar conocimientos prácticos como RCP, control de hemorragias y uso de desfibriladores, algo que suele quedar relegado por miedo o desconocimiento:

“La gente filma antes de ayudar. Eso tiene que cambiar. Los primeros minutos son clave para mantener con vida a una persona.”

Azzolin también derribó mitos sobre la “conspiranoia” ligada a los preppers:

“No buscamos el fin del mundo. Buscamos que nuestras familias estén bien y no depender de que el Estado llegue tarde.”

Al cierre, adelantó que desde Preppers Argentina y Academia Survival siguen impulsando capacitaciones para civiles, instituciones y municipios, especialmente ante el aumento de tornados y eventos climáticos severos en el país.

“El aprendizaje no tiene edad. Cualquiera puede empezar.”