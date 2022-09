Le llevó en bicicleta un bombo legüero a Messi en París

Un joven de la provincia de Santiago del Estero, provincia en el norte del país, pudo conocer en París a Lionel Messi, luego de que se viralizaran las imágenes del momento en que llegó en bicicleta hasta su casa para entregarle un bombo legüero hecho especialmente para el capitán de la Selección Argentina.

“Ya puedo morir tranquilo”, dijo Matías Agustín Rojas, 31 años, oriundo de la ciudad de Loreto, en esa provincia. El bombo que le llevó hasta la casa al astro del fútbol había sido recibido por Antonella Roccuzzo, su pareja, ya que él no estaba en casa aunque después pudo sacarse fotos con su ídolo.

Matías llegó a París para participar del Campeonato Mundial de Peluquería, en donde representó a la Argentina y, entre 40 países competidores, salió en el puesto 5°. “Cuando me dijeron que el mundial se hacía en París estaba concentrado en lo que era la parte de peluquería, pero a la vez sabía que la forma de llegar a Lionel era llevándole algo que nos representa”, dijo.

El bombo es obra del luthier “Chicho” Romero, de la ciudad de La Banda, y el dibujo fue realizado por el artista loretano Luis Quiroga. “Ojalá le traiga suerte a Lionel, toda la fuerza de los santiagueños, que muchos de nosotros que venimos de abajo le damos fuerza para que pueda lograr y levantar la copa del mundo”, dijo Matías.

El joven santiagueño no dudó en enfatizar: “Messi significa mucho para mí, él ha tenido que salir desde chico desde Argentina para lograr lo que es hoy y me identifico mucho con él, en que las cosas se pueden lograr siempre con el esfuerzo y sacrificio. Hoy yo lo he podido lograr, que vengo de abajo”.