“Le dije a Alberto que la llame a Cristina y juntos hicieron la elección por Batakis”

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo fue una de las protagonistas en la previa de la charla entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En la Radio Pública reveló cómo fue ese momento: “Ya no soportaba ver que la dupla que eligió el pueblo para que gobierne esté rota en su comunicación”.

“Como amiga que soy de Alberto lo llamé y en el medio del lío me atendió serenamente y cariñosamente”, contó Estela de Carlotto y continuó: “Le dije que no podía ser que el pueblo esté pensando que de nuevo íbamos a tener un gobierno que nos iba a llevar a la destrucción. Hay una comunidad y le dije que la llame a Cristina. Me contó que la había llamado y que no lo había atendido. Le pedí que insista”.

“Esta dupla debe estar unida y la juventud debe entender que dos personas están gobernando, Cristina y Alberto”, reflexionó la referente de los derechos humanos.

“Si nosotros somos el pueblo, debemos cuidar la democracia. Se lo dije cariñosamente pero casi como una orden, bien de directora de escuela”, señaló Carlotto y agregó: “La llamó, hablaron mucho, como una hora, y ella formó parte de la elección de la actual ministra que todo el mundo está contentísimo. La elección fue de Alberto y Cristina”.

En ese sentido, la presidenta de Abuelas expresó que no “no hay que fomentar divisiones, sino uniones”. “No importa si hay algo que no nos guste, es social y político. Hay que respetarlo. No hagamos trampas a quien no corresponde con, a veces, groserías”, dijo.

Por último, Carlotto se refirió al fallecimiento del represor Miguel Etchecolatz: “Este hombre murió en la cárcel, no sé si en su casa porque tenía privilegios, y allá estará donde le corresponde. Si sos católico, se fue al infierno de cabeza, y sino, por lo menos, ya no existe y perdió la batalla. Fue de lo peor, no dijo dónde está Julio López, a quien vamos a seguir buscando”.