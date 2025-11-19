"Le da prestigio al fútbol argentino que Ángel Di María juegue en Rosario Central"

El ex jugador de Rosario Central Germán "Pirulo" Rivarola en diálogo con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional, recordó momentos épicos de su carrera futbolística, como cuando el 29 de agosto de 2005 marcó el gol con el que Rosario Central eliminó a Newell's de la CONMEBOL.

"Esa fecha es inolvidable y especial para mi, por ese partido y ese gol que hice. A veces lo sigo viviendo como si fuera ayer, aunque ya pasaron 20 años", expresó.

Rivarola además opinó en la entrevista sobre el regreso de Di María al fútbol nacional: "Es lo mejor que le puede pasar al fútbol argentino, más allá de que los de Central lo vivimos mucho más de cerca. Le da prestigio a nuestro deporte".