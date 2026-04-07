Lazzari destacó el desarrollo de proyectos económicos con foco en la agenda productiva

El economista Gustavo “Lacha” Lazzari se refirió al escenario económico actual y al desarrollo de distintos proyectos vinculados a la actividad productiva, al tiempo que subrayó la importancia de profundizar aún más la agenda económica.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round por Radio Nacional, sostuvo que el Gobierno debe continuar impulsando iniciativas vinculadas a la producción, la inversión y el desarrollo de la actividad.

“El Gobierno tiene que recuperar la agenda y multiplicar el trabajo”, señaló.

En ese sentido, explicó que resulta clave avanzar en políticas que permitan bajar costos, mejorar la competitividad y fortalecer la actividad económica.

Lazzari también mencionó algunos indicios que, según su visión, reflejan movimientos positivos en distintos sectores. Entre ellos destacó la reciente recuperación de Loma Negra por parte de un grupo nacional, una empresa histórica del sector cementero.

“Empiezan a aparecer pequeñas noticias económicas que son interesantes”, afirmó.

El economista agregó que, además de las grandes compañías, en distintas regiones del país se observan proyectos e inversiones impulsadas por el sector privado que generan empleo y actividad.

Como ejemplo, mencionó la inauguración de un parque acuático en Córdoba, una iniciativa que moviliza inversión y puestos de trabajo.

Para Lazzari, el crecimiento de la economía podría darse de manera regional y con distintos ritmos según el sector, por lo que consideró importante acompañar esos procesos con una agenda enfocada en la producción y el desarrollo.

“El crecimiento va a ser regional y dispar, y hay que salir a buscarlo y trabajarlo”, concluyó.