Lázaro Caballero se presenta esta noche en el Auditorio de Radio Nacional

El cantante y compositor formoseño Lázaro Caballero se presentará este miércoles a las 20 en el Auditorio de Radio Nacional, en una nueva propuesta musical que acercará al público algunas de las expresiones más representativas del folklore argentino. El encuentro tendrá lugar en Maipú 555 y también podrá seguirse a través de AM 870 Radio Nacional y FM 98.7 Nacional Folclórica.

El artista dialogó con el equipo de Korol en el aire en la previa del espectáculo y destacó la importancia de compartir su música en una emisora históricamente vinculada con la difusión de la cultura popular argentina. "Estamos muy felices de estar nuevamente allí, va a ser un gran show. Hoy se sueltan las penas para afuera, bailando y vibrando junto a nosotros", expresó.

Nacido en Formosa, Caballero se convirtió en una de las voces destacadas de la nueva generación del folklore. Su repertorio combina ritmos tradicionales del norte argentino con composiciones propias que reflejan las costumbres, paisajes y experiencias de su región. A lo largo de su trayectoria participó en numerosos festivales nacionales y logró consolidar una fuerte conexión con el público.

El concierto forma parte de las actividades culturales que Radio Nacional impulsa desde su auditorio, un espacio que habitualmente recibe a músicos, escritores y artistas de distintas disciplinas. La iniciativa busca acercar propuestas artísticas de calidad y promover la difusión de expresiones culturales de todo el país.

La presentación de esta noche permitirá recorrer parte de la obra del artista formoseño, quien se ha destacado por mantener vivas las raíces folklóricas a través de una propuesta que combina tradición y actualidad. Sus interpretaciones de chacareras, zambas y otros ritmos populares le permitieron construir una identidad propia dentro de la música argentina.

Con entrada libre hasta agotar la capacidad de la sala, el espectáculo promete convertirse en una nueva celebración de la música popular.