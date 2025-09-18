Laura Tuny, el presente de "Etelvina Baldasarre" de Señorita Maestra

Laura Tuny, conocida por su personaje de Etelvina Baldasarre en Señorita Maestra, conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz en Deja Vú Nacional.

Recordó su inicio en Cantaniño y a ese legendario personaje que de pequeña le abrió las puertas a la televisión.

Con el tiempo, siguió dando pasos en la actuación y participó de famosos programas como El Camionero y la Dama, Clave de sol, Los otros y Nosotros, El Palacio de la Risa, Alta Comedia, Los Benvenutto, Inconquistable Corazón, La Hermana Mayor, Poné a Francella, El Sodero de mi Vida, entre otros.

En paralelo se dedicó a la música, en el año 2004 lanzó su álbum debut, Mi Sello En Tu Piel, una mezcla de ritmos latinos y hip hop. Cuatro años más tarde se volcó al pop y presentó Mi causa. y luego Lo nuestro.

Tuny se convirtió en mamá de una nena ucraniana a través de un viente subrogado y hoy disfruta plenamente de su maternidad.