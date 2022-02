Laura Ros presentó su proyecto musical “Descubriendo a Joni Michell”

La música habló de “Descubriendo a Joni Michell”, el proyecto musical que está presentando. El mismo, está inspirado en la artista estadounidense, quién inspiró a Ros para embarcarse en el mundo de melodías simples e inmensamente complejas, de rebeldías creativas, del desorden de las afinaciones de las guitarras para lograr ese sonido que sólo Joni podía crear.

Acompañada en batería y percusión por Federico Gil Solá (Wire Train, Divididos) y en bajo por Alito Spina (Iván Noble, Palo Pandolfo & La Hermandad), Laura se dispone a transitar el repertorio de Joni sin perderse a ella misma en el intento; una combinación difícil de lograr y Laura lo consigue.

“Ella es una artista que siempre me gustó, la voz femenina siempre me gusto, pero con ella me pasó algo un día. Me puse a escuchar uno de sus discos de ese personaje musical que es y me di cuenta de lo divertido que es interpretarla”, expresó Ros.

“Agarré más temas que ella había compuesto y le agregué instrumento y afinaciones alternativas que yo consideraba que eran acordes a ese tema”, agregó.