Laura Rodríguez Machado: “Los nuevos diputados del PRO tendrían que confluir con LLA”

La diputada nacional que pasó del PRO a la La Libertad Avanza consideró que sus pares electos en octubre tendrían que, al menos, integrarse como interbloque con el oficialismo.

“Los del PRO que entraron en alianza con La Libertad Avanza tendrían que hacer un interbloque, porque ingresaron por Javier Milei”, sentenció la cordobesa en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

“Qué es esto de estar afuera y por ahí si y por ahí no, que se definan, los que votaron a los del PRO, que hoy están electos, los votaron porque estaban en la boleta de LLA”, remarcó.

La diputada referenciada en Patricia Bullrich, opinó que “tampoco corresponde decir que se busca candidato propio para el 2027”, en referencia a los dichos del líder del PRO, Mauricio Macri, en ese sentido.

Sobre su situación, aclaró: “Yo no ingresé por el PRO, no le saqué una banca al PRO, ingresé por La Libertad Avanza como extrapartidaria”.

“Sigo afiliada al PRO y estoy entre quienes entendemos que hay que dar un apoyo claro y contundente al proyecto de Javier Milei”, amplió.

“Los argentinos eligieron mayoritariamente que el vehículo para salir del populismo lo representaba Javier Milei, y por eso acompañamos esa opción”, continuó.