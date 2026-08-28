Laura Mazzei coordinadora de Tango BA: “Estamos felices con un gran festival”

La Coordinadora Artística de Tango BA Festival y Mundial, habló con Hernán Mundo y contó detalles del evento que se está desarrollando en Buenos Aires con sedes en diversos centros culturales, teatros y escenarios porteños.

Laura Mazzei habló no sólo de las charlas, talleres, recitales y presentaciones, sino además de las múltiples actividades que se desarrollan en el marco del reconocido Festival de Buenos Aires.

Este fin de semana tendrán lugar las semifinales y finales de los concursos de baile de Tango Pista y Tango Escenario.

"Para seguir presencialmente estos eventos las entradas se pueden retirar en la Usina del Arte y en la Casa de la Cultura".

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