Laura Lazzarino: "Viajar me hace sentir viva"

Laura Lazzarino, es una sanjuanina de 36 años, ella misma se define como una "viajera y escritora hasta por los codos. Es además licenciada en Turismo y autoconsiderada un espíritu libre que cuenta sus viajes con todas sus sensaciones y emociones; vivencias particulares volcadas a la palabra escrita.

En parte de su relato manifestó que "los inicios de los viajes siempre fueron maravillosos. Me gusta tomar nota de eso porque lo escribo desde la desnudez. Sin embargo en mi viaje por África me costó encontrar la belleza, enamorarme de eso. Tuve el impulso de volverme muchas veces, pero yo sabía que si volvía me iba a costar cambiar esa imagen que tenía. Ese choque cultural se daba por la diferencia simplemente, y la que tenía que amoldarse era yo".

