Laura Gómez Weizz, la artista pampeana ovacionada en Cosquín cantó en vivo en Radio Nacional Santa Rosa

Laura Gómez Weizz, la artista pampeana ovacionada en Cosquín visitó los estudios de Radio Nacional Santa Rosa, charló con Diego Ramos y cantó en vivo acompañada de sus guitarristas.

"Canto hace 10 años, empecé con el blues y el rock, pero luego mi madre me dijo que intentara con el folklore y me apasioné. Lo más importante es como esta música describe la vida en el campo, las tradiciones y nuestra cultura", dijo.

La artista contó que es muy lectora y "sabe lo que está cantando". "En mi proyecto, cada uno escucha un folklore distinto, desde Larralde hasta Mercedes Sosa y los chicos que me acompañan en las guitarras son de escuchar temas más fusionados y nuevos", expresó.

Gómez Weizz cantó en vivo durante la transmisión de Radio Nacional AM 870 "Primavera en Telén" y “Soy La Pampa y no me achico”.