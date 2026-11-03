Laura Fidalgo: El arte del movimiento

Laura Fidalgo se ha consolidado como una de las figuras más completas y multifacéticas del espectáculo en Argentina, gracias a una trayectoria impecable que trasciende la danza. Su versatilidad artística la llevó a explorar con éxito los roles de coreógrafa, directora, actriz y docente, demostrando una capacidad innata para dominar diferentes lenguajes escénicos.

En diálogo con 100% Nora, aseguró que "necesito desafiarme todo el tiempo. Con objetivos diarios. Es lo que me mantiene activa, me da energía para vivir".

Fidalgo, además, dijo que "nunca transé con lo que no siento, no me gusta. No sigo a la manada. Hago lo que me llena, me mueve".

Su participación en numerosos espectáculos musicales de gran despliegue y en populares producciones televisivas no solo expandió su popularidad, sino que también inspiró a nuevas generaciones.

A través de sus propias academias, Fidalgo volcó su experiencia en la formación de nuevos talentos, reafirmando que el baile es tanto una disciplina de élite como una poderosa herramienta de expresión popular.

Su legado sigue vigente como sinónimo de entrega, talento y vigencia en el mundo del entretenimiento.