Laura Albarracín y Federico Bailinson: cuando el folclore se cruza con la música de cámara

En el estudio de Nacional Folklórica, Mariana Fossati recibió a Laura Albarracín y Federico Beilinson, quienes presentaron el disco Volver por caminos blancos, realizado junto al Federico Bailinson Ensamble.

El proyecto, surgido durante la pandemia, combina sonoridades del folclore argentino con un enfoque camarístico. “Empecé invitándola a cantar un tema y terminamos haciendo un disco entero”, contó Bailinson.

Albarracín, por su parte, celebró la experiencia: “Es un placer cantar con estos músicos, escuchar cómo suenan esos instrumentos y sentir la esencia rítmica del folclore”.

El dúo se presentará con el ensamble el 7 de noviembre en Café Vinilo, y también ofrecerá shows el 21 de noviembre en El Victorial y el 6 de diciembre en la Casa de la Cultura de Berisso.