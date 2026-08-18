El doctor en Ciencias Geológicas y Profesor de la Universidad de Buenos Aires Eduardo Malagnino en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional hizo un análisis sobre los sismos que tuvieron lugar en Colombia, Venezuela y en España.

"Estamos dentro de la ley de Gutenberg-Richter. Él decía que la tierra producía 10 sismos de magnitud 9 por año, y de 6 cerca de 100. Lo que cambia hoy es el nivel que tenemos de información. Hace 20 años había un sismo en China y mataba a 20 mil personas y nos enterabamos 4 meses más tarde", dijo. "Y nos estamos metiendo cada vez más, por presión poblacional, en áreas donde hay este tipo de peligrosidad. Y eso hace que cada vez muera más gente", agregó.

Malganino aclaró además que "prácticamente" en los últimos millones de años "no varió la tasa promedio de sismos".

Por último el especialista explicó que Latinoamérica es una de "las regiones más sísmicas a escala planetaria". "Toda la costa sudamericana, y especialmente la chilena, lo es. Y en lo que nos toca a nosotros, con Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, es una de las zonas más sísmicas", detalló.