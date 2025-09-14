Las ventas minoristas crecieron en agosto 6,2% interanual y hay optimismo entre los comerciantes

Las ventas minoristas de las Pymes en Argentina tuvieron un crecimiento interanual del 6,2% en agosto, y el 55% de los comerciantes informó que sus ventas se mantuvieron estables mientras que el 49% se muestra optimista en relación a su situación económica para 2026.

Sólo el 35% consideró que su situación actual no es buena.

Las fechas comerciales como el Día del Niño aportaron cierto movimiento, aunque con resultados heterogéneos entre rubros.

Además, predominaron las operaciones presenciales sobre las digitales y se observó una alta dependencia de promociones y planes de pago.

En el acumulado en los 8 primeros meses del año, el rubro Alimentos y Bebidas experimentó un aumento del 8,7%, a pesar de una caída del 0,9 en relación a julio.

El rubro Textil e Indumentaria creció un 2,2% en el acumulado de 2025, mientras que el sector Bazar, Decoración, Textiles del hogar y muebles aumentó un 6% en el mismo período.

El rubro Perfumería también registró un importante aumento del 10,2% en lo que va del año, en tanto que el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se incrementaron un 5,4% en el acumulado de 2025.