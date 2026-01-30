Las ventas de electrodomésticos crecieron 23% en 2025

En 2025, las ventas de electrodomésticos en Argentina crecieron un 23% interanual, impulsadas por una mayor oferta de productos, reducción de precios y un acceso más amplio al crédito. Ese dinamismo situó al rubro entre los segmentos más destacados del mercado de bienes durables durante el año pasado.

Eduardo Echevarría, analista de mercados de NielsenIQ, dialogó con el equipo de Creer o reventar y señaló que la combinación de apertura comercial, amplificación de la oferta disponible y condiciones más favorables para las familias generó un escenario propicio para el crecimiento sostenido del sector. "Fue un año de gran desempeño en las ventas", subrayó.

El informe de NielsenIQ destacó que las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos lideraron este avance, con aumentos cercanos al 36%, muy por encima del promedio general. La expansión de importaciones favoreció episodios de deflación de precios que redujeron el costo relativo de estos bienes frente a la inflación general, lo que facilitó la decisión de compra de los consumidores. Sin embargo, esta dinámica también planteó desafíos para la producción local, afectando volúmenes de fabricación y márgenes de algunas empresas nacionales.