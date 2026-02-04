Las ventajas y diferencias que pueden significar una educación financiera a una temprana edad

El economista y especialista en finanzas Leo Piccioli en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional habló de la educación financiera a temprana edad y dio consejos para saber manejarnos con nuestras finanzas. Es autor del libro "Finanzas, lo que no te enseñaron en la escuela".

"Hay que tener en cuenta que cada vez vivimos más. Y no estamos pensando en el largo plazo. La jubilación no va a ser una opción como medio de retiro", advirtió. "Hoy con las billeteras digitales, hay más que ahorran, tienen plazos fijos constantes. Muchos compran bonos y acciones, pensando más en el largo plazo", dijo.

Piccioli explicó que es "clave ahorrar e invertir". "Hay que cuidar nuestro futuro. Hay que intentar separar un poco para en vez de ahorrarlo, invertir", agregó. "Siempre es importarse equivocarnos, es parte de la inversión de la vida en aprender. Es importante diversificar nuestras apuestas. El mundo está cambiando y no lo vemos venir", agregó.