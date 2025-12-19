El reciente aumento de tasas municipales en el distrito bonaerense de Pilar volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre el Gobierno nacional y los municipios por la presión impositiva local, en un contexto en el que la Casa Rosada viene reclamando desde el año pasado una reducción de estos cargos para evitar traslados a los precios y un mayor costo para la actividad económica.

El tributarista Ricardo Paolina analizó el tema en comunicación con Creer o reventar y explicó que las tasas municipales se han convertido en uno de los componentes más opacos del sistema tributario argentino, con incrementos que en muchos casos no guardan relación directa con los servicios efectivamente prestados por los gobiernos locales.

"Las tasas municipales se han transformado en un problema grave. Argentina es campeón mundial en cobrar impuestos que son totalmente distorsivos y desde hace unos años se destacan los municipios", expresó.

Según detalló el especialista, el caso de Pilar expuso una problemática más amplia que atraviesa a numerosos municipios del país, donde las tasas funcionan de hecho como impuestos encubiertos que impactan sobre comercios, industrias y consumidores. En ese marco, señaló que estos aumentos terminan trasladándose a los precios finales, afectando la competitividad y el poder adquisitivo.