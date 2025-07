Las rocas pintadas con aerosol por turistas ya fueron limpiadas

La vicegobernadora de la provincia de Mendoza conversó con Nicolás Yacoy sobre el hecho que se dio a conocer a través de un video en redes sociales en el que se ve a dos personas habiendo hecho pintadas con aerosol en las rocas junto a la ruta 7 en la zona de Potrerillos.

"Nos gusta ver a la naturaleza tal cual es y no con graffitis de ningun tipo, si bien es una práctica habitual, queremos tomar este caso en particular, que fuer grabado en el momento en el que lo estaban haciendo, para concientizar, que la gente aprenda a que no hay que dañar la naturaleza".

"Las personas que hicieron esto fueron identificadas con herramientas de inteligencia artificial y el seguimiento de las cámaras viales y serán sancionadas con multas que podrían llegar a los 20 millones de pesos".

La vicegobernadora confirmó que el lugar ya fue limpiado.