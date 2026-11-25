Desde Barcelona, el obispo luterano y exorcista argentino Manuel Acuña dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y se refirió a los pasajes del diario personal del papa Francisco referidos a la presencia del demonio. Tras destacar la profunda amistad ecuménica de casi 15 años que mantuvo con el entonces arzobispo Jorge Bergoglio en Buenos Aires, analizó los relatos sobre apariciones del mal y subrayó que el pontífice describe al demonio no como una mera idea o metáfora abstracta, sino como una personalidad concreta y corpórea.

"El diablo no es un concepto ni una entelequia, es una personalidad, un ángel caído que tiene una estrategia inteligente para quedarse con el botín del alma humana", afirmó el exorcista.

En ese sentido, el obispo reveló que durante su permanencia al frente del arzobispado porteño, Bergoglio solía derivarle personas que requerían asistencia de liberación espiritual.

"He tenido la oportunidad de que el cardenal Bergoglio en la Argentina me derivara casos para el exorcismo", precisó el religioso al explicar que las manifestaciones diabólicas no se limitan a la posesión tradicional.

Asimismo, Acuña resaltó la visión integradora del Papa, quien antes de su partida a Roma planeaba constituir una mesa de consulta ecuménica integrada por obispos de distintas tradiciones cristianas.

Al referirse al entendimiento histórico entre el catolicismo y el luteranismo, el entrevistado valoró la postura del Papa al señalar en su momento que Martín Lutero buscó afirmar la pureza del Evangelio y traer remedio a la Iglesia.

Sobre la práctica de la liberación espiritual en la vida cotidiana, el sacerdote aclaró que el propio Padre Nuestro contiene una plegaria de exorcismo cuando pide librar a la humanidad del maligno.

El referente luterano enfatizó que todos los bautizados cuentan con la gracia para apartar el mal de sus hogares mediante la oración sincera y la fe.