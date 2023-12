Las reservas hoteleras para enero no llegan al 40 por ciento

Leonardo Schey, integrante de la Cámara Entrerriana de Turismo, dijo que por la situación económica del país, “las reservas vienen muy retrasadas, bastante tímidas y lo peor de todo es que, lo que nos da el termómetro son las consultas y no están llegando”, lamentó.

El empresario dijo que en años anteriores, a fines de diciembre las reservas para enero eran del 65 u 68 por ciento, pero en esta oportunidad no llegan al 40 por ciento. Si bien, sostuvo que no habría despidos de personal, indicó que no se están ofreciendo los trabajos temporales que se dan principalmente en el sector gastronómicos.