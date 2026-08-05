ENTREVISTA A KURT MENDOZA

05/08/2026

Las repercusiones tras la confirmación de la visita del Papa León XIV al país

Luego de la confirmación desde el Vaticano de la visita que hará el Papa León XIV a la región, en el programa de Nicolás Yacoy entrevistaron a diferentes personalidades para que den más información sobre su llegada al país, a Uruguay y al Perú.

Entre una de las voces que fueron consultadas en Primer Round en Radio Nacional, estuvo el politólogo y periodista peruano Kurt Mendoza, quien se especializa en temas sobre la Santa Sede: "Cuando un Santo Padre visita un país, no es solo la visita de un gran personaje, sino que viene a animar el mensaje católico y a hablar sobre temas que a la Iglesia le interesa. En el Perú, hay una polarización grande, y luego de la elección de Keiko Fujimori se ha hablado en el país sobre la reconciliación. Y cuál es el significado de esa palabra, y querrá incidir y tratar de mover consciencias".

Además hablaron con Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, quien opinó sobre la visita de León XIV: "Hay personas que nos unen y me parece que el Papa va a generar eso, y será para toda la Argentina. Hay cuestiones que a todos nos hacen sentir bien".