Las repercusiones tras la confirmación de la visita del Papa León XIV al país

Luego de la confirmación desde el Vaticano de la visita que hará el Papa León XIV a la región, en el programa de Nicolás Yacoy entrevistaron a diferentes personalidades para que den más información sobre su llegada al país, a Uruguay y al Perú.

Entre una de las voces que fueron consultadas en Primer Round en Radio Nacional, estuvo el politólogo y periodista peruano Kurt Mendoza, quien se especializa en temas sobre la Santa Sede: "Cuando un Santo Padre visita un país, no es solo la visita de un gran personaje, sino que viene a animar el mensaje católico y a hablar sobre temas que a la Iglesia le interesa. En el Perú, hay una polarización grande, y luego de la elección de Keiko Fujimori se ha hablado en el país sobre la reconciliación. Y cuál es el significado de esa palabra, y querrá incidir y tratar de mover consciencias".

Además hablaron con Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, quien opinó sobre la visita de León XIV: "Hay personas que nos unen y me parece que el Papa va a generar eso, y será para toda la Argentina. Hay cuestiones que a todos nos hacen sentir bien".