Las redes sociales y su influencia en la política internacional

Natalia Maderna, Darío Bursztyn y Horacio Marmurek conversaron con Agustín Espada, magíster en Industrias Culturales, becario del CONICET e investigador de la Universidad de Quilmes, sobre la influencia de las redes sociales en la vida política y en el entramado de las sociedades modernas que discuten regulaciones del uso de internet.

El especialista señaló que las plataformas dejaron de ser intermediarias entre usuarios y cada vez tienen roles más relevantes sobre la emisión de espacios de discusión, lo que abre la posibilidad a la creación de espacios de debate público. Por ello, hizo hincapié en la importancia de regularlos bajo los principios de la libertad de expresión.

“Es parte de la trampa pensar que no hay humanos detrás de las plataformas. No existe la no regulación, cuando no regula el Estado, regula el privado.”